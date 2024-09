Spari nelle vicinanze di Trump, l'ex presidente illeso West Palm Beach, 16 set. (askanews) - Donald Trump di nuovo nel mirino. L'ex presidente degli Stati Uniti è "stato portato al sicuro ed è uscito illeso da un nuovo tentativo di attentato. Trump stava giocando a golf nel suo campo a West Palm Beach, in Florida quando alcuni spari sono stati esplosi nelle sue vicinanze. "Tra i cespugli dove si trovava l'uomo che ha sparato abbiamo trovato un fucile stile AK-47 con un mirino, due zaini appesi alla recinzione con dentro delle piastrw di ceramica e una GoPro con cui avrebbe dovuto scattare delle foto" ha detto lo scheriffo di Palm Beach Ric L. Bradshaw annunciando di aver fermato un uomo. Si tratta di un 58enne originario delle Hawaii, Ryan Routh. Poco dopo la sparatoria, dove nessuno è rimasto ferito, è stato lo stesso tycoon a rassicurare tutti: "Sto bene e non mi arrenderò mai. La mia determinazione è solo più forte dopo un altro attentato alla mia via". Il nuovo episodio è avvenuto due mesi dopo che Trump è stato colpito da un proiettile all'orecchio nell'attentato del 13 luglio durante un comizio in Pennsylvania. Joe Biden e Kamala Harris sono stati prontamente informati della sparatoria nelle vicinanze di Donald Trump e sono detti "sollevati" dal fatto che il tycoon sia al sicuro e hanno condannato l'episodio dicendo che la violenza non deve avere spazio in America.