Sparatoria in una scuola a Graz, in Austria: diversi morti e feriti Graz, 10 giu. (askanews) - In un video di un utente social si vede un camion della polizia sfrecciare lungo le strade di Graz, nel sud-est dell'Austria, nei pressi di una scuola dove 10 persone sono state uccise in una sparatoria. Tra le vittime si contano diversi studenti, almeno un adulto e il presunto attentatore, secondo quanto confermato dal sindaco della città, Elke Kahr, all'agenzia di stampa austriaca APA. Secondo il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, almeno 28 persone sono state ricoverate in ospedale dopo la sparatoria; di queste almeno 4 sono in condizioni critiche. L'autore della sparatoria avrebbe agito da solo, secondo la polizia, mentre il movente è per ora sconosciuto.