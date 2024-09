Spalletti: ho visto la voglia della squadra di tenere schiena dritta Roma, 5 set. (askanews) - "Ho visto la voglia di tenere la schiena dritta dei nostri calciatori e di non avere l'arrendevolezza di portarsi dietro i rimpianti di quella partita, perché quella è una cosa che non dobbiamo assolutamente fare". Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti al termine del raduno a Coverciano, prima di partire con il gruppo azzurro per Parigi, dove ci sarà la prima sfida stagionale contro la Francia, valida per la Nations League. Il capitano Gianluigi Donnarumma ha aggiunto: "Penso non ci sia partita migliore di questa per dimostrare che non siamo quelli visti all'ultima partita dell'europeo, quindi sono contento di affrontare la partita con una grande squadra come la Francia, ora è iniziato un nuovo ciclo, siamo tutti motivati".