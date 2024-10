Spagna, si cercano dispersi: tre giorni di lutto per l'alluvione Roma, 30 ott. (askanews) - I soccorritori spagnoli cercano i dispersi e aiutano i residenti a mettersi in salvo dopo la devastante inondazione che ha colpito la Spagna orientale e in particolare la provincia di Valencia. Ingenti danni anche a Mira, villaggio della regione di Castilla La Mancha. Secondo l'ultimo bilancio almeno 72 persone sono morte ma ci sono decine di dispersi. Il governo spagnolo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale a partire da domani per le vittime. Il ministro per le Politiche territoriali, Àngel Vìctor Torres, ha inoltre reso noto che il premier Pedro Sanchez visiterà la Comunità autonoma di Valencia. Sanchez si è impegnato a mobilitare "tutte le risorse dello Stato e se necessario anche quelle dell'Unione Europea" a favore delle persone colpite dall'ondata di maltempo.