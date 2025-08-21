Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Influencer GazaPensioni oggiMaltempo ItaliaMacron SalviniUcraina RussiaMotoGp Ungheria
Acquista il giornale
VideoSpagna, prosegue senza sosta l'assedio dei roghi nel Nord-ovest del Paese
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Spagna, prosegue senza sosta l'assedio dei roghi nel Nord-ovest del Paese

Spagna, prosegue senza sosta l'assedio dei roghi nel Nord-ovest del Paese

Le immagini dei Vigili del fuoco in azione a Jarilla e del villaggio di Villamartin de Valdeorras