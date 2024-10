Spagna, il bilancio sale a 158 morti, inondazioni anche in Catalogna Roma, 31 ott. (askanews) - Sono ormai almeno 158 da martedì le vittime delle inondazioni in Spagna, di cui 155 nella sola regione di Valencia: la pioggia sta facendo danni anche in Catalogna, nel nord est, e nella provincia orientale di Castellon. Ancora incerto il numero dei dispersi di un'emergenza che non accenna a finire.