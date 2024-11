Spagna, allagato l'aeroporto di Barcellona: voli ridotti Barcellona, 4 nov. (askanews) - Il maltempo che ha colpito la regione di Valencia in Spagna si è spostato andando a colpire Barcellona. A causa delle forti piogge l'aeroporto catalano El Prat è allagato e 50 voli sono stati cancellati, ritardati o sono stati dirottati in altri scali. Il Ministro spagnolo dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, Òscar Puente, ha sottolineato che alcune zone dei terminal sono interessate da perdite, soprattutto nell'area pubblica del T1 e nel parcheggio. Ha inoltre chiarito che presso l'aeroporto stesso è stato istituito un comitato di crisi per seguire gli incidenti. Nella regione i residenti hanno ricevuto avvisi telefonici che invitano alla massima cautela. In città sono state chiuse alcune stazioni della metropolitana allagate e i treni regionali sono stati sospesi.