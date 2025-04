SpaceX, partita la missione con equipaggio civile in orbita polare Cape Canaveral, 1 apr. (askanews) - È decollato da Cape Canaveral, in Florida, il primo volo spaziale di SpaceX con a bordo astronauti non professionisti che entreranno in "orbita polare": un nuovo passo avanti nell'esplorazione dello spazio per l'azienda di Elon Musk. La missione, finanziata privatamente, porterà i quattro a bordo verso i Poli Nord e Sud della Terra. Applausi e grida di gioia si sono sentiti nella sala di controllo, quando la capsula Crew Dragon, sostenuta da un razzo Falcon 9, ha iniziato a volare verso l'alto, illuminando il cielo notturno con un lungo pennacchio di fiamme arancioni. L'equipaggio di Fram2, questo il nome della missione, è il primo a essere entrato in orbita polare e a vedere i Poli della Terra dallo spazio. Prima, solo la missione sovietica Voskhod 2 del marzo 1965 era arrivata vicina a un'orbita polare, con la capsula Voskhod 3KD inserita in un'orbita con un'inclinazione di 64,8 gradi. Il Falcon 9 ha inserito Fram2 in un'orbita inclinata di 90 gradi. Per tutti e quattro i membri dell'equipaggio è il primo volo nello spazio. Il comandante è Chun Wang, imprenditore e avventuriero maltese che finanzia la missione. Wang è un investitore di criptovalute. A bordo ci sono poi Jannicke Mikkelsen, regista e direttore della fotografia norvegese, specializzata in tecnologie per le riprese in ambienti difficili e pericolosi, l'ingegnere robotico tedesco Rabea Rogge, che fa parte della Swiss Academic Spaceflight Initiative (ARIS), e lo specialista di missione e ufficiale medico Eric Philips, esploratore e guida polare australiano che ha effettuato con successo diverse spedizioni sia al Polo Nord che al Polo Sud. L'equipaggio condurrà 22 esperimenti scientifici e di ricerca durante i quattro giorni di missione.