Space X, Meloni: "Già smentito, mai parlato con Musk questa vicenda" Roma, 9 gen. (askanews) - "Non ho mai parlato personalmente con Elon Musk di queste vicende". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno nell'aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio rispondendo a chi gli domanda del possibile accordo su Starlink. La premier ha ribadito che è stato smentito: "Sono stupita da come alcune notizie false rimbalzino e diventino centro del dibattito e continuino a essere discusse dopo le smentite. E non parlo di voi - ha aggiunto rivolta ai giornalisti - ma parlo dell'opposizione soprattutto". "Non so se altri siano abituati a usare la cosa pubblica per fare favori agli amici ma non è mio costume. Valuto gli investimenti stranieri con l'unica lente dell'interesse nazionale e non delle amicizie o delle idee politiche di chi deve investire", ha aggiunto. Quelle con SpaceX sono "interlocuzioni nella normalità di un governo, si fa con decine di aziende che si propongono", in questi casi "si fa un'istruttoria e si sottopone nelle sedi competenti": "Nello specifico gli ambiti in cui confrontarsi sono molti, dal Consiglio supremo di Difesa fino al Parlamento, noi siamo banalmente in una fase istruttoria, per cui non capisco le accuse rivolte, neanche io ho le idee chiare su questa vicenda". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa annuale.