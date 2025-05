Space Agritech Expo, a Venezia l'agricoltura guarda allo spazio Venezia, 23 mag. (askanews) - Allo Space Agritech Expo di Venezia, il futuro dell'agricoltura guarda allo spazio. Esplorazione spaziale e sfide all'agricoltura nella giornata di approfondimento e confronto promossa da Regione Veneto e da Veneto Agricoltura. Nella cornice internazionale di Space Meetings Veneto, supportata anche dalla Rete Innovativa Regionale AIR (Aerospace Innovation and Research). Collegamenti confermati da Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura: "Cosa ci ha insegnato questa giornata? Che per fare un collegamento fra Space Economy e agricoltura dobbiamo mettere in campo, come faremo dall'anno prossimo, due attori importanti: le organizzazioni dei produttori e le amministrazioni regionali, per dare spazio alla Space Economy anche nell'erogazione dei prossimi fondi comunitari". Non solo operatori globali della Space Economy e dei settori tecnologici emergenti, ma anche rappresentanti delle istituzioni come Federico Caner, Assessore al Turismo, Agricoltura e Fondi UE della Regione del Veneto: "Viviamo in una regione inserita nella Pianura Padana, dove le condizioni climatiche non ci permettono di fare agricoltura in maniera tranquilla e serena. Il cambiamento climatico ci impone nuove sfide e il tema dell'innovazione tecnologica è fondamentale per produrre rispettando anche l'ambiente attraverso l'agricoltura sostenibile". Sul palco del primo panel, con focus sulla coltivazione in ambienti estremi, il Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana, Luca Salamone: "Il connubio spazio e agricoltura risale al passato e mi piace ricordare che gran parte dei dati satellitari sono utilizzati oggi per il monitoraggio delle culture e il supporto delle aziende agricole. Suddivisi in questo modo: quasi il 40% per il monitoraggio ambientale, il 20% le emergenze e il 25% proprio il supporto alle culture". Seguito da esperti come la professoressa Stefania De Pascale dell'Università Federico II, e Franco Fossati di The Exploration Company, tra le figure di riferimento dell'imprenditoria spaziale. Nel pomeriggio, spazio alle istituzioni con il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè e gli europarlamentari Dario Nardella e Elena Donazzan. I rappresentanti di Cia, Coldiretti e Confagricoltura hanno testimoniato l'impegno del Veneto nel costruire un ecosistema più innovativo, all'altezza delle nuove sfide globali.