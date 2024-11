Sostenitori di Hezbollah sparano in aria con il cessate il fuoco Beirut, 27 nov. (askanews) - Sostenitori di Hezbollah hanno sparato colpi in aria nel quartiere di Haret Hreik, nella periferia meridionale di Beirut, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano che pone almeno temporaneamente fine alle ostilità tra il gruppo armato libanese e Israele dopo oltre un anno di guerra.