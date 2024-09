Sostenibilità in mare, al Salone Nautico il focus dedicato Genova, 23 set. (askanews) - Nel programma degli eventi al Salone Nautico di Genova c'è stato spazio anche per "Esg per la nautica", convegno dedicato all'impatto che ha la transizione energetica su un settore particolarmente sensibile alle dinamiche ambientali come quello della nautica. Alla tavola rotonda hanno partecipato industrie, banche ed enti certificatori. "B per Banca da sempre è attentissima ai temi della sostenibilità" - spiega Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy Bper Banca - "Quando parliamo di economia del mare, il relativo percorso diventa obbligatorio. Tutti vogliamo un mare pulito e speriamo di vivere in un mondo sostenibile sotto tutti i punti di vista. Siamo al fianco dei nostri clienti, soprattutto quelli del settore nautico, per sostenerli in questo percorso, con consulenze e prodotti dedicati che testimoniano un'attenzione particolare". Durante il convegno è stato evidenziato che le aziende attente ai temi della sostenibilità sono più competitive perché gestiscono i rischi economici, sociali e ambientali in ottemperanza con ciò che chiede la normativa europea. "Come Confindustria Nautica siamo attivi nel promuovere l'adozione di pratiche corrette da parte delle aziende del settore nautico, come ad esempio l'utilizzo a bordo di materiali come il basalto e l'alluminio per ridurre la presenza di vetroresina non riciclabile" - afferma Barbara Amerio, Responsabile Delegata ESG Confindustria Nautica - "Collaboriamo poi con le Università, con i Consorzi di ricerca e anche con i consorzi europei che man mano stanno adottando l'intelligenza artificiale anche al fine di aumentare l'efficienza energetica". In tema di sostenibilità è fondamentale anche il lavoro degli enti certificatori, che assistono le aziende del nautico in tema di rispetto delle normative e italiane. "Il ruolo di RINA è quello di ente certificatore indipendente in ambito ESG, l'acronimo con cui oggi si indica tutto ciò che riguarda il tema della sostenibilità" - precisa Luigi Bottos, Responsabile ESG Rina per la Business Unit Certification - "Svolgiamo attività di terza parte con servizi di certificazione sul settore sociale, ambientale e di governance e con servizi trasversali che coinvolgono il mondo della nautica, in particolare sulla parte dei carburanti e dei materiali che compongono le navi". Il convegno di Genova ha dunque dimostrato la forte attenzione di aziende, banche e società di consulenza nell'assistere il mondo della nautica nel percorso verso la transizione ecologica.