Sostenibilità, Capuano (Conai): avvicinare future generazioni Roma, 31 mag. (askanews) - "E' veramente emozionante essere qui alla Tenuta presidenziale di Castelporziano, grazie dunque alla Direttrice che ci ha consentito di svolgere questo evento. Ai bambini dedichiamo questa ma anche tante altre giornate durante l'anno dove proponiamo il progetto Riciclo in classe che serve ad avvicinare le future generazioni all'economia circolare, differenziando i materiali e avviandoli a nuova vita. E' uno degli scopi di Conai, che oltre a rappresentare 700 mila aziende vuole creare conoscenza, informazione e consapevolezza di quello ognuno di noi con piccoli gesti può fare nella nostra vita quotidiana". Lo ha detto il Presidente di CONAI Ignazio Capuano in occasione della giornata alla Tenuta presidenziale di Castelporziano in collaborazione con Globe Italia e grazie alla ospitalità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e della Direttrice della Tenuta, Giulia Bonella, dove 200 bambine e bambini delle scuole primarie italiane hanno partecipato al di progetto Riciclo di Classe, il progetto di educazione ambientale promosso da CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi.