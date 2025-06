Sostenibilità, Capaccioli: al centro rigenerazione città Roma, 24 giu. (askanews) - "L'assemblea di Green Building Council Italia anche questa volta rappresenta un momento di confronto con gli stakeholder, le istituzioni, e ringrazio il sindaco Beppe Sala per la sua partecipazione, così come ringrazio il presidente di A2A Alberto Tasca e il professor Loboscolo, amministratore delegato di Italfer per aver aderito a questa nostra richiesta. Cercare di coniugare il concetto di città che cresce, e Milano è un esempio importante, il tema dell'energia e della infrastruttura, su come la città deve evolvere credo sia un modo giusto e attento per affrontare un tema di rigenerazione che potrà guardare a un futuro di sostenibilità diffusa, con la capacità della città di crescere in maniera sostenibile e sicuramente ponendo l'attenzione come sempre facciamo al tema sociale, della centralità delle scelte rispetto all'uomo, anche guardando agli impegni che abbiamo dell'agenda al 2030 e al 2050, dove il nostro paese si è impegnato nel percorso di decarbonizzazione da cui non possiamo prescindere e su cui vorremmo in maniera veramente olistica continuare ad investire". Lo ha dichiarato Fabrizio Capaccioli, presidente di GBC Italia, in occasione dell'evento Strategia urbana, energia e infrastrutture per il clima, a Milano presso la Fonderia Napoleonica Eugenia.