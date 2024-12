Sorteggio a Miami per il nuovo Mondiale di calcio per club Miami, 6 dic. (askanews) - C'era il gotha del calcio internazionale a Miami per il sorteggio del Mondiale per Club 2025. La nuova competizione della FIFA andrà in scena a giugno e luglio 2025 con 32 squadre che si giocheranno il tetto del mondo negli Stati Uniti. La FIFA Club World Cup 2025 riunirà le migliori squadre del globo provenienti dalle sei confederazioni internazionali, saranno divise in 8 gironi da 4. Agli ottavi di finale accedono le prime due classificate di ogni girone. Due le squadre italiane che vi partecipano sono Juventus e Inter. I bianconeri ritroveranno il Manchester City, già avversario in Champions, il Wydad Casablanca e Al-Ain, mentre i nerazzurri nel girone E sono con River Plate, Monterrey (contro cui esordirà) e Urawa Red Diamonds. La finale è in programma il 13 luglio al MetLife Stadium di New York.