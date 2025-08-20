Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoSoldati europei in Ucraina, Salvini: "I nostri figli non andranno a combattere"
20 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Soldati europei in Ucraina, Salvini: "I nostri figli non andranno a combattere"

Soldati europei in Ucraina, Salvini: "I nostri figli non andranno a combattere"

Sulla mediazione in corso: "Trump sta facendo un buon lavoro"