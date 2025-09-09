Solarolo omaggia Laura, un museo decicato alla carriera della Pausini Solarolo, 9 set. (askanews) - A solo una settimana all'uscita del nuovo singolo, La mia storia tra le dita, fuori il prossimo venerdì 12 settembre, Laura è tornata ad abbracciare il suo pubblico, a partire dai fan più affezionati, in occasione del PAU PARTY 2025, raduno riservato ai soci del Laura4u.com, gli iscritti al Laura Pausini Official Fanclub. L'unico fanclub ufficiale, fondato nel settembre 1995, proprio quest'anno ha raggiunto il traguardo dei 30 anni di vita, un traguardo festeggiato lo scorso 6 Settembre, al Palacattani di Faenza (Ravenna). Il PAU PARTY 2025 è stato solo il primo dei tanti appuntamenti che si susseguiranno da qui ai prossimi mesi: ieri, 7 settembre, si è svolta l'inaugurazione del primo museo in Italia dedicato ad un'artista italiana, che ha visto Laura tagliare il nastro davanti alle mura di quella che è stata un tempo la casa della famiglia Pausini e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub. Laura ha salutato i tanti fan accorsi regalando loro uno spoiler del nuovo singolo in tutte le versioni che verranno pubblicate: italiano, spagnolo (Mi historia entre tus dedos), portoghese (QUem de nòs dois) e francese (Mon histoire entre les doigts). Il Laura Pausini Museum aprirà al pubblico il prossimo 13 settembre: una vera e propria mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo paese d'origine, Solarolo (provincia di Ravenna), dove l'artista ha vissuto dall'infanzia ai primi anni di carriera, e che promette di diventare la meta preferita del popolo di Laura, regalando un'esperienza che lascerà tutti estasiati, un viaggio tra premi, riconoscimenti, abiti iconici, oltre a lati inediti della sua storia e di una carriera che non ha eguali. Laura ha tagliato come di rito il nastro circondata da tutta la sua famiglia, con una dedica speciale a suo babbo, che per primo ha voluto che la sua casa diventasse un museo, conservando anno dopo anno ogni ricordo, cimelio e riconoscimento che ha accompagnato la carriera della figlia, a cui si sono aggiunti oggetti provenienti da tutti i paesi del mondo, donati dai fan e destinati all'esposizione. Un ringraziamento particolare è arrivato anche alla Sindaca, Maria Diletta Beltrani, e a tutta la città di Solarolo che ha accolto con così tanto entusiasmo questo progetto. Il museo sarà aperto gratuitamente a tutti gli iscritti al fanclub, e visitabile per tutti solo su prenotazione al seguente link: https://laura4u.com/it/lpm-laura-pausini-museum/. Tutte le informazioni sono disponibili all'interno del sito www.laura4u.com