Social Innovation Campus, occasione di sviluppo anche per MIND Rho, 28 feb. (askanews) - Per Fondazione Triulza l'area dell'ex Expo di Milano è il luogo dove sviluppare le progettualità, comprese quelle proprio del sito che ora ospita MIND, Milano Innovation District e che si appresta a essere il grande polo scientifico della città. In quest'ottica il Social Innovation Campus è un ulteriore tassello di una strategia di sviluppo dell'area. "In un Paese come il nostro che sta affrontando le sfide dell'inverno demografico - ha detto ad askanews Alberto Grando, presidente di Arexpo - la risorsa più preziosa sono i giovani, sono i ragazzi, i talenti. Se consideriamo che in MIND poi avremo innovazione, università, insomma chi costruisce il futuro come MIND lo costruisce per i giovani. Il futuro sarà 60-70mila tra giovani, ricercatori, professori, professionisti che vivranno e lavoreranno in questo contesto". La presenza di così tanti giovani è uno degli elementi chiave, anche per chi lavora direttamente per il completamento dei progetti su MIND. "Per noi - ha aggiunto Fabrizio Zichichi, Project Director MIND e MSG Lendlease - è importantissimo accogliere e ricevere questo tipo di manifestazioni, soprattutto ricche di giovani, quindi siamo entusiasti di poter ormai ospitare il Social Innovation Campus ormai da anni qui all'interno di MIND, perché riteniamo che l'ascolto e la collaborazione sia figlia dell'innovazione all'interno dei nostri progetti. Questo tipo di format è qualcosa di originale e di unico, anche all'interno della nostra che da sempre promuove iniziative con le università, con le scuole, in un processo di concertazione dello sviluppo progettuale dei masterplan delle nostre città del futuro". Nell'area opera poi l'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio, polo sanitario e di ricerca che è una delle anime più forti del distretto. "Quando nel 2022 abbiamo aperto questo ospedale - ha concluso Roberto Crugnola, amministratore delegato IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio - a collaborazione con Cascina Triulza è stata fondamentale: la collaborazione è quotidiana e penso che sia un grande punto di sviluppo per l'ospedale, per il futuro questa collaborazione con Cascina Triulza e con altre molte aziende del terzo settore. Lavorare con i giovani è fondamentale anche perché il settore sanitario si sta evolvendo giorno dopo giorno, mese dopo mese, quindi i giovani ti possono dare quell'input in più per poter affrontare al meglio le nuove sfide". Sfide che sono accademiche e sociali, economiche, ma hanno anche a che fare con il volto che Milano avrà in Italia e nel mondo nel prossimo futuro.