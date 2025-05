Smotrich: Israele "occuperà Gaza per rimanerci" Milano, 5 mag. (askanews) - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato un piano per ampliare l'offensiva nella Striscia di Gaza e che prevede la "conquista di Gaza, il controllo dei territori" e degli aiuti umanitari. Lo ha confermato il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich: Israele "occuperà Gaza per rimanerci" e "non ci sarà alcun ritiro, nemmeno in cambio degli ostaggi" ha dichiarato il ministro in un intervento a una conferenza a Gerusalemme riportata dai media locali. L'esponente dell'estrema destra israeliana ha spiegato che il piano approvato la scorsa notte dal gabinetto di sicurezza prevede manovre in profondità dell'enclave palestinese: "Conquisteremo territorio e ci rimarremo. Finalmente prenderemo il controllo di tutti gli aiuti umanitari, in modo che non riforniscano Hamas". Secondo quanto riportato da Haaretz, Smotrich ha quindi confermato che potrebbe essere in agenda la questione di annettere la Striscia di Gaza: "Una volta che la occuperemo e rimarremo nella Striscia di Gaza, potremo iniziare a parlare di sovranità". Il piano, presentato dal Capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il Generale Eyal Zamir, prevede che l'esercito prenda il controllo del territorio a Gaza, sposti la popolazione a sud, attacchi Hamas e impedisca al gruppo palestinese di controllare gli aiuti umanitari. Nel corso della riunione è stato deciso che il piano di aiuti non sarà attuato a breve perchè il gabinetto ritiene che nell'enclave palestinese ci siano ancora sufficienti scorte di cibo.