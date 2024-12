"Smile! It's Christmas Day". La canzone di Natale dei giovani ricoverati dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

È immediatamente diventato virale su internet il video in cui i ragazzi ricoverati all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano cantano una bellissima canzone natalizia, intitolata "Palle di Natale - Smile, It's Christmas Day". Il brano è stato scritto proprio dai giovani del Progetto giovani della Pediatria dell'Istituto e i proventi del brano, che può essere scaricato da tutte le principali piattaforme di streaming musicale, verranno utilizzati per sostenere i progetti della Fondazione Bianca Garavaglia