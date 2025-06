SMA Talent School: Trova la tua Voce Milano, 13 giu. (askanews) - Un anno di emozioni, passione e talento. Si è conclusa a Milano, la prima edizione della SMA Talent School, il progetto formativo dedicato alle persone con Atrofia Muscolare Spinale. Un percorso che ha coinvolto oltre 60 allievi, dai 9 ai 63 anni, in quattro discipline artistiche: canto, recitazione, public speaking e radio speaking. Un viaggio alla scoperta della propria voce, intesa non solo come strumento espressivo, ma come simbolo di identità, autodeterminazione e libertà. Simona Spinoglio, psicologa, educatrice, cantoterapeuta e tutor del corso, ha dichiarato: "Questi nove mesi ci hanno insegnato quanto la voce sia importante per le persone con SMA. In questo modo abbiamo scoperto tanti talenti della voce, ma siamo anche consapevoli di essere solo all'inizio del nostro percorso". Un progetto nato dalla collaborazione tra i Centri Clinici NeMO, l'associazione Famiglie SMA e Roche, con il supporto artistico di Accademia09. Tra i coach presenti anche professionisti del mondo dello spettacolo e della comunicazione, tra cui l'attrice Lavinia Longhi, il cantautore Pierdavide Carone e lo speaker radiofonico Matteo Campese. Matteo Campese, Speaker radiofonico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Questi mesi sono stati un'esperienza incredibile, anche se ci siamo incontrati una volta al mese a distanza. Siamo partiti da un corso di radio tradizionale e gradualmente il lavoro è fiorito in un intero podcast. Ci siamo raccontati ed ascoltati per poi produrre "Servizio in Camera", un podcast in cui i ragazzi si sono immaginati in uno strano hotel nel quale accadono le cose più strane del mondo". E proprio la voce è diventata anche racconto e poesia. Dalle lezioni teoriche alle performance finali, fino alla realizzazione di un podcast e ai post condivisi su Instagram, la SMA Talent School è stata anche una finestra aperta sul mondo della disabilità, per raccontarla con verità e ironia, partendo da chi la vive. "Siamo orgogliosi di festeggiare la conclusione di questo primo anno di attività della SMA Talent School. Questo progetto ha coinvolto tanti ragazzi che hanno scoperto la propria voce ed il proprio talento", ha affermato Alessandra Ghirardini di Roche. Dal microfono al palcoscenico, la SMA Talent School si è trasformata in un'esperienza di vita, capace di accendere desideri, sfidare paure e costruire nuove possibilità. Una voce alla volta, per trovare il proprio posto nel mondo.