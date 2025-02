Skiarea Alpe Cimbra: territorio che unisce agonismo e tradizione Milano, 26 feb. (askanews) - È nella Skiarea Alpe Cimbra, a Folgaria, che il Team statunitense di Coppa del Mondo maschile è tornato ad allenarsi in vista delle ultime gare. Prima della Nazionale maschile, anche la campionessa americana Mikaela Shiffrin si era allenata per anni a Folgaria, territorio che è stato tra i primi in Italia a sviluppare l'offerta turistica invernale nonché l'organizzazione di gare di livello nazionale ed internazionale. La scelta della celebre località trentina è un riconoscimento che testimonia la qualità delle piste e delle infrastrutture ma anche la professionalità degli addetti e degli operatori, condizioni che, a detta della stessa squadra Usa, "permettono di allenarsi intensamente e nelle migliori condizioni". Gli impianti del comprensorio Alpe Cimbra-Folgaria e Lavarone, con oltre 10 differenti punti di accesso, offrono più di 100 km di piste per ogni livello di difficoltà e quattro scuole di sci con uno staff di 100 maestri, che consentiranno anche quest'anno di superare i 500.000 primi ingressi stagionali, con gli italiani protagonisti dei weekend e gli stranieri degli altri giorni della settimana. La storica Scuola di Sci è promotrice anche della "Fiaccolata dello Sci Storico", che si terrà la sera di lunedì 3 marzo a Costa di Folgaria, con i maestri vestiti in abiti d'epoca e con sci di legno. Quest'anno potranno partecipare anche i bambini assieme ai loro maestri e gareggiare per il concorso per il completo più originale e divertente. Alpe Cimbra - Folgaria e Lavarone si propone come una destinazione capace di soddisfare le esigenze di tutti, per un'esperienza sulla neve anche con ciaspole, fat-bike e slittino.