Skiarea Alpe Cimbra-Folgaria e Lavarone, sci inclusivo e divertimento Roma, 9 dic. (askanews) - Al via la nuova stagione della Skiarea Alpe Cimbra-Folgaria e Lavarone, uno tra i comprensori sciistici più estesi del Trentino. Dal 6 dicembre gli impianti sono aperti e si proseguirà senza interruzioni fino a fine marzo, con la possibilità di praticare ogni attività, dallo sci alpino allo sci di fondo, dallo snowboard al free-ride su oltre 100 km di piste, con oltre 10 punti d'accesso diversi. Ce ne sono per ogni livello: 5 piste nere per i più esperti, 25 rosse e 54 blu per i più principianti. Il comprensorio, dotato di innevamento artificiale ha quattro scuole di sci e oltre 200 maestri e nella scorsa stagione ha accolto oltre 500.000 sciatori, di cui il 55% dall'estero. Anche la numero uno al mondo, l'americana Mikaela Shiffrin pluricampionessa olimpica, si è allenata qui a Fondo Grande negli anni scorsi E quest'anno arriva la Nazionale Maschile Americana di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Inoltre, la Scuola Scie di Passione, con sede a Passo Coe, da quasi 15 anni è un centro specializzato nell'insegnamento dello sci a persone con disabilità fisiche e cognitive, tra i primi in Italia, con un approccio didattico inclusivo, attrezzature e ausili specializzati, che permettono a tutti, di vivere lo sci e la montagna. Oltre allo sci nelle sue varie declinazioni, Alpe Cimbra-Folgaria e Lavarone, propone ciaspolate, fat-bike e discese in slittino per i più piccoli.