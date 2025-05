Sisto: Rivalutati compensi Consulenti Tecnici Ufficio Tribunali Roma, 28 mag. (askanews) - "Il Governo ed il Ministero della Giustizia hanno dato ottima prova di sé con l'equo compenso, una sorta di rivoluzione copernicana. Ma non basta : su questo c'è un osservatorio e gli ordini professionali nazionali sono autorizzati a stipulare , nell 'interesse dei propri iscritti, convenzioni in deroga, a conferma della grande attenzione per il mondo delle professioni. Nel dicembre 2023, è stata istituita al Ministero una Commissione sulla rilettura dei compensi ai consulenti , che ha ultimato i propri lavori. Consapevoli della necessità dell'intervento , posso annunciare, con orgoglio, che abbiamo in animo di rivalutare del 61,6% i compensi dei Consulenti Tecnici di Ufficio, stilando un new deal nel rapporto tra consulente del giudice e mercato delle professioni; indicheremo criteri specifici per materia, una nuova idea di vacazione, una intelligente disciplina degli orari. Il consulente tecnico di ufficio al servizio della giustizia diventa un professionista a tutti gli effetti, gli restituiamo quella competitività che è propria di ogni professionista. Questa riscrittura del lavoro dei consulenti tecnici di ufficio, certamente, aprirà il mercato all'ingresso nelle professioni dei più giovani: la misura che abbiamo preso ha anche questo importante obiettivo". Lo ha detto Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia, nel corso di Largo Chigi, format tv di The Watcher Post.