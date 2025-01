Sisto: Berlusconi? Voleva la separazione delle carriere dal '94... Roma, 16 gen. (askanews) - "Giusto...il nostro presidente (Berlusconi, ndr) dal '94 è quello che ha sempre avuto questo...vorrei dire che non punisce nessuno, tutela soltanto i cittadini, si tratta di dire che il giudice è diverso da chi accusa come è diverso da chi difende. Mi sembra una scelta di logica, di ragionevolezza": è il commento del vice-ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, a margine di un'iniziativa sulla Giustizia civile organizzata da OCF (Organismo Congressuale Forense) a Roma. "Credo che con un po' di calma si eviteranno le guerre di religione e questo sarà un argomento che porterà a una giustizia migliore e mi auguro condivisa", ha aggiunto. Azione e +Europa hanno votato a favore, Italia Viva astenuta: "Ognuno si assume le sue responsabilità. I numeri di oggi mi tranquillizzano, perché andremo certamente a referendum. E' giusto che siano i cittadini a decidere, se questa riforma diventerà Costituzione. Da questo punto di vista i numeri, se vanno verso il referendum per me sono tranquillizzanti", ha concluso Sisto.