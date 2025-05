Sistina pronta per Conclave: banchi in legno, pedana e urna per schede Roma, 6 mag. (askanews) - Con l'inizio del Conclave la Cappella Sistina cambia volto. In vista della riunione dei cardinali per l'elezione del nuovo Papa, è stata infatti installata una pedana in legno per preservare il pavimento cosmatesco; sono stati posizionati i banchi per ciascun cardinale con il segnaposto e il nome di ciascun elettore. L'area è stata arredata con sedie di ciliegio, tavoli di legno grezzo, coperti da un panno beige, disposti su due file di diverso livello. Davanti all'altare, sotto il Giudizio Universale affrescato da Michelangelo, è stato posizionato un tavolo per l'urna di legno grezzo dove saranno raccolte le schede con i voti, e un leggio con il Vangelo sul quale i porporati presteranno giuramento. A ogni cardinale verrà distribuito un sacchetto in velluto per ritirare le schede, una penna, una cartellina rossa d'appoggio e una scheda per lo scrutinio. Pronti anche il pallottoliere per conteggiare i voti e il registro dei votanti. Al termine dell'elezione, il Papa eletto si recherà nella stanza delle lacrime o del pianto. Una sorta di sacrestia, dove il Pontefice verrà vestito. Pronti tre abiti con i paramenti papali bianchi e rossi con i quali si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della Basilica di San Pietro, dopo l'habemus Papam. E' chiamata così perché non sono mancate lacrime di emozione e anche di sentita responsabilità per il nuovo Papa, appena nominato.