Sisma Myanmar, le immagini aeree del grattacielo crollato a Bangkok Bangkok, 29 mar. (askanews) - Le immagini aeree della zona di Bangkok in cui è crollato un grattacielo di 30 piani in costruzione, dopo la scossa di magnitudo 7,7 con epicentro in Myanmar (Birmania), a circa 1000 chilometri dalla capitale thailandese. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte alla ricerca degli operai ancora intrappolati dal crollo della struttura, circa 100 risultano ancora dispersi.