Sisma in Myanmar, il numero ufficiale dei morti ha superato i 2.000 Mandalay (Myanmar), 31 mar. (askanews) - E' salito a oltre 2.000 morti, al momento, il bilancio del devastante sisma che ha colpito il Myanmar (Birmania). Secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dalla giunta militare al potere, ci sono anche oltre 250 persone ancora disperse e il numero dei feriti si avvicina a 4.000. Nessuno però è in grado di conoscere il numero effettivo della vittime: data la natura molto chiusa e opaca del regime al potere e la povertà e arretratezza che caratterizza soprattutto le zone rurali del paese del Sudest asiatico delle zone rurali, gli osservatori internazionali temono che il bilancio sia molto più alto. Nella immagini, il tramonto dietro al Palazzo di Mandalay, la città più colpita, in parte crollato dopo il potente sisma di magnitudo 7.7. Al quarto giorno di ricerche si affievoliscono le speranze di trovare altri sopravvissuti tra le macerie degli edifici distrutti. Intanto, stanno arrivando nuovi aiuti internazionali. L'Indonesia ha inviato 12 tonnellate tra cibo, tende, coperte, prodotti di prima necessità, caricati dall'Aeronautica indonesiana su un Hercules C-130 presso la base aerea di Halim Perdanakusuma a Giacarta.