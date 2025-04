Sisma in California, la reazione degli elefanti allo Zoo di San Diego San Diego, 15 apr. (askanews) - Nelle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso si vedono gli elefanti del Safari Park dello Zoo di San Diego reagire prontamente al terremoto di magnitudo 5.2 che ha scosso la California meridionale. Ndlula, Zuli, Mkhaya, Umngani e Khosi hanno formato un "cerchio d'allerta" per proteggere i membri più giovani del branco: il comportamento messo in atto è stata una reazione naturale alla minaccia percepita, ha spiegato la San Diego Zoo Wildlife Alliance.