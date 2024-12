Siria, Von der Leyen in Turchia: incontro con Erdogan Ankara, 17 dic. (askanews) - La presidente della Commissione europea è giunta in Turchia, dove ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan. La visita era stata anticipata la scorsa settimana da Von der Leyen, riferendo su X del colloquio telefonico avuto con Erdogan dopo la caduta del regime di Bashar al Assad in Siria. I colloqui tra i due seguono l'annuncio dell'UE che avrebbe lanciato un'operazione "ponte aereo" per consegnare le prime 50 tonnellate di forniture sanitarie alla Siria tramite la Turchia.