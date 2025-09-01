"Sindaca Silvia Salis: "Orgogliosa di Genova, città solidale in prima linea per la missione umanitaria di Global Flotilla""

Sindaca Silvia Salis, lei ha voluto esserci a tutti costi sabato sera a Genova alla fiaccolata per la partenza della pattuglia italiana di Global Sumud Flotilla. Per quale motivo? “Ribalto la prospettiva e sottolineo che non vedo un solo motivo per cui non avrei dovuto partecipare alla manifestazione – è netta la prima cittadina del capoluogo ligure all’indomani dell’iniziativa a sostegno della missione umanitaria contro il blocco navale israeliano a Gaza –. La risposta popolare, che è stata data in questi giorni dai genovesi, e non solo da loro, ci rende orgogliosi di essere umani, di essere delle persone che, anche in questa spirale di egoismo, riescono ancora a vedere gli altri e le loro sofferenze”. La sindaca di Genova, Silvia Salis, tra i 40mila partecipanti alla Fiaccolata a sostegno della missione umanitaria di Global Flotilla Oltre 40mila persone partecipanti e 300 tonnellate di cibo e aiuti per la popolazione palestinese, raccolti in pochi giorni: sono numeri che si aspettava dai suoi concittadini? “Sono orgogliosa tutti i giorni di essere sindaca di questa città, è veramente un onore, ma sabato sera ero davvero commossa. In una città, che è medaglia d’oro per la Resistenza, si aiuta gli altri a resistere. Con questa azione popolare, rappresentiamo l’Italia, l’Italia solidale, l’Italia che rischia per gli altri. E dobbiamo ringraziare la Flotilla, Music for Peace, il Calp e tutti i volontari. Genova è con loro”. Anche il Pd? Non mancano azioni più incisive da parte del partito di Elly Schlein, assente sabato sera nel capoluogo ligure, sul genocidio a Gaza? “Intanto mi lasci dire che il Partito democratico, come tutte le altre forze della nostra coalizione, qui a Genova, è stato da sempre in prima fila a sostenere questa mobilitazione per Gaza. Guardiamo piuttosto a chi c’era in piazza: c’era, ad esempio, Adelmo Cervi, che avevo già incontrato qualche settimana prima a Sant’Anna di Stazzema. Lì, come sabato a Genova, non c’era nessuno del governo”. L'intervista completa di Giovanni Panettiere è su sito di quotidiano.net 📲
© Riproduzione riservata