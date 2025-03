Sicurezza e sostenibilità al centro dell'abitare italiano Roma, 5 mar. - Secondo la terza edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa, il 48,0% della popolazione teme maggiormente i furti in casa, un reato che il 24,4% degli italiani ha già subito. In questo contesto, la protezione degli accessi attraverso porte, serramenti e serrature evolute diventa una necessità irrinunciabile. MDM Chiusure, guidata dal CEO Michele Bigolin, è in prima linea per offrire soluzioni innovative che rispondano a queste esigenze, coniugando sicurezza e sostenibilità ambientale. L'azienda, con una lunga esperienza nel settore delle chiusure tecniche civili e industriali, si distingue per la qualità e l'innovazione dei suoi prodotti. Le porte sezionali e basculanti di MDM Chiusure sono progettate per garantire il massimo della protezione: la certificazione RC2 per le chiusure sezionali e la classe 3 per le porte basculanti blindate testimoniano l'impegno dell'azienda nella sicurezza antieffrazione. Ma MDM Chiusure non si ferma alla protezione degli accessi. La sostenibilità è un altro pilastro fondamentale della sua filosofia aziendale. Con un crescente interesse per le soluzioni eco-friendly, il 50,3% degli italiani prenderebbe in considerazione l'acquisto di serrature blindate ed ecosostenibili, mentre il 31,9% è già pronto ad adottare sistemi di apertura gestibili da remoto tramite app. MDM Chiusure risponde a questa tendenza con chiusure termoisolate di nuova generazione, che migliorano l'efficienza energetica degli edifici, riducendo i consumi e l'impatto ambientale. Per presentare le proprie soluzioni all'avanguardia, l'azienda parteciperà alla fiera 'Casa su Misura', il Salone delle Tendenze dell'Abitare, che si terrà presso la Fiera di Padova dal 15 al 16 e dal 20 al 23 febbraio 2025. Questo evento rappresenta una vetrina ideale per mostrare le innovazioni di MDM Chiusure nel campo della sicurezza e della sostenibilità. "Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti prodotti sempre più performanti, sicuri ed ecosostenibili. Investiamo continuamente in ricerca e sviluppo per garantire chiusure affidabili, resistenti e rispettose dell'ambiente," afferma Michele Bigolin, CEO di MDM Chiusure. In un contesto in cui la sicurezza e la sostenibilità sono sempre più centrali nelle scelte dei consumatori, MDM Chiusure si conferma un punto di riferimento nel mercato delle chiusure tecniche, offrendo soluzioni che uniscono protezione, innovazione e rispetto per l'ambiente.