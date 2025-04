Sick Budd e Silent Bob ancora insieme per l'album "Angelo Balaclava" Milano, 3 apr. (askanews) - Continua e si arricchisce il sodalizio artistico tra il rapper Silent Bob e il producer Sick Budd. E' infatti uscito il loro nuovo album "Angelo Balaclava", nato da un lavoro iniziato due anni fa. "Il vero punto di svolta è stato il viaggio negli Stati Uniti che abbiamo fatto a ottobre dell'anno scorso e quello ci ha dato lo stimolo della nuova esperienza che riesci ad arricchirti e quindi darti delle nuove possibilità creative". "Il viaggio negli Stati Uniti è stato di particolare ispirazione per entrambi, non ci eravamo mai stati e inizialmente dovevamo andare a lavorare semplicemente a fare i mix e i master, invece convinto da lui siamo andati più a viverci la situazione, viverci l'esperienza quindi siamo partiti e abbiamo fatto New York, Detroit e Chicago. Per me è stato come vedere un po' quei film che mi guardavo da ragazzino, quelle canzoni, mi siano sentito per tutti quei giorni all'interno proprio di quella realtà che ho sempre sognato. Quando sono tornato a Milano ero completamente ancora assuefatto da tutte quelle sensazioni e da quelle immagini. Le ho cercate quasi di tradurre all'interno della mia musica a livello di sound e a livello anche di testi, di attitudine un po' sui sui brani, perché mi ha lasciato davvero molto come viaggio". Un album che racchiude tutto lo stile musicale e la personalità del rapper, non mancano poi le contaminazioni che rimandano al rap classico anni Novanta, alla trap, al jazz e al blues. Il duo non vede l'ora di portare questo lavoro live. "Altro aspetto importante da non perdere di quest'anno è il tour su un nuovo disco che partirà dal 23 aprile dalla data 0 a 30 e poi che avrà come tappe principale quelle di Milano e Roma che sono rispettivamente il 16 maggio e il 20 maggio e dopo aver toccato tutte tutte le tappe italiane nel tour estivo e nel tour dei club arriverà a concludersi il 20 settembre a Milano al Carroponte".