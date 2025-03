Sicilia regione enogastronomica, l'Europa si conquista a tavola Milano, 11 mar. (askanews) - Tre giorni nel cuore di Milano per celebrare, e far conoscere, le ragioni del riconoscimento ottenuto di Regione europea della Gastronomia 2025. Sotto la regia dell'assessorato regionale siciliano all'agricoltura, nella sede di Identità golose, si sono succeduti incontri, showcooking e degustazioni ideati per diffondere la cultura gastronomica siciliana nel mondo. In questo contesto di celebrazione e promozione non poteva mancare uno dei prodotti simbolo della Regione, garantito da un Consorzio di tutela: l'arancia rossa, che per le sue proprietà nutraceutiche è considerato un concentrato di salute. "Oggi il consorzio è composto da circa 500 produttori certificati Igp per settemila ettari di produzione di arancia rossa di Sicilia Igp. Questa produzione va verso 78 centri di confezionamento certificati Igp, dove viene lavorato, confezionato, e inviato in tutta la Gdo sia d'Italia sia d'Europa - spiega Rino Nicolosi, Consorzio di tutela dell'Arancia Rossa siciliana Igp - L'arancia rossa di Sicilia, oltre ad essere buona, è un pieno di salute. Mangiatela fresca, o bevetela in spremuta, perché è un pieno di salute". Un altro prodotto simbolo della Sicilia è il pistacchio di Bronte DOP, famoso per il suo sapore unico e le sue caratteristiche organolettiche. Enrico Cimbali, presidente del Consorzio di tutela del pistacchio verde di Bronte DOP: "Il pistacchio di Bronte è il più famoso alle al mondo e l'unico pistacchio diverso dagli altri perché cresce su un terreno lavico, sulla lava della nostra Etna". La sua coltivazione richiede grande cura e dedizione, poiché viene svolta a mano su terreni rocciosi. La tre giorni di Milano è stata un'occasione per la valorizzazione del brand Sicilia. Per Salvatore Barbagallo, assessore all'Agricoltura della regione siciliana "è stata un'ottima occasione per illustrare le caratteristiche dei prodotti di DOP, IGP e prodotti biologici siciliani. Quest'anno faremo delle manifestazioni nei comuni siciliani proprio per abbinare le bellezze naturali e i percorsi turistici con i prodotti di eccellenza". E ai turisti italiani e stranieri lancia un messaggio: "Venite in Sicilia per apprezzare le bellezze naturali, per apprezzare i beni archeologici, i borghi rurali, i borghi marinari e le riserve naturali, ma anche soprattutto per apprezzare le nostre prelibatezze, i nostri prodotti di eccellenza agroalimentare che daranno grande soddisfazione ai palati di tutti i turisti che ci verranno a trovare".