SIAV entra nel Dubai Hub for Made in Italy: "Pronti a crescere" Milano, 16 giu. (askanews) - SIAV, azienda italiana con oltre trent'anni di esperienza nel settore dell'Enterprise Content Management entra nel Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp. Una scelta di internazionalizzazione che risponde alla volontà di posizionarsi all'interno di un ecosistema in crescita, che punta su innovazione digitale e trasformazione tecnologica. "Gli Emirati Arabi - ci ha spiegato Massimiliano Botta, Chief Executive Officer di SIAV Connect FZE - sono un Paese molto interessante, molto importante, perché oggi offrono una possibilità anche trainata da nuove normative come quella sulla fatturazione elettronica che sicuramente porranno in essere le nuove sfide che le aziende dovranno affrontare per le quali SIAV è in grado di poter offrire delle soluzioni ad hoc". La piattaforma SIAV Connect, progettata in modalità cloud-native, è pensata per semplificare i processi documentali e aziendali, adattandosi alle esigenze di aziende, enti pubblici e partner tecnologici. L'obiettivo è rendere più semplice ed efficiente il percorso di digitalizzazione. "Uno degli elementi fondamentali di questa nuova tecnologia, che è di ultimissima generazione e si ispira a logiche di integrazione in contesti molto complessi - ha aggiunto Botta - è quella della massima integrabilità. Questo consente al cliente di porre al centro del proprio ecosistema informatico l'informazione, il dato. L'unicità del dato ovviamente ha la possibilità di realizzare degli importanti saving da punto di vista del costo, di efficientare al massimo i propri processi e di essere assolutamente compliant a tutte le normative in vigore in Europa, nel mondo e in futuro anche negli Emirati Arabi". L'iniziativa si inserisce in una strategia di presidio dei mercati più innovativi e dinamici, confermando l'impegno di SIAV nel mettere il know-how italiano al servizio della trasformazione digitale in ambito internazionale.