"Siamo sorpresi e quanta disorganizzazione": le reazioni da Heathrow Londra, 21 mar. (askanews) - Sorpresa e confusione tra i passeggeri rimasti a terra a Heathrow, dopo l'incendio che ha bloccato lo scalo più trafficato d'Europa causando cancellazioni di voli ed enormi disagi. "Sono solo sorpreso che non avessero un sistema di backup... Nessuno sembra sapere quando gli autobus sono in funzione e se sono in funzione. Quindi è totalmente disorganizzato", ha detto Kevin Dillon, che avrebbe dovuto volare in Florida dall'aeroporto di Heathrow di Londra oggi. "Sono rimasto estremamente sorpreso, dal momento che non c'era corrente di riserva all'aeroporto, il che mi ha colto di sorpresa", ha spiegato Jake Johnston, di ritorno a Los Angeles per il suo compleanno ma bloccato a Heathrow. Chi ha saltato il volo deve ora trovare una sistemazione per la notte, e non è facile. "È tutto a mie spese. E hanno alzato i prezzi degli hotel. Siamo stati fortunati perché abbiamo prenotato stamattina per, non so, 150 dollari ma in realtà abbiamo guardato, e tutti gli hotel costano circa 600 dollari a notte in questo momento". "Siamo tristi. Non siamo felici - ha detto la portoghese Andreia Vieira- Siamo tristi perché avevamo appena prenotato degli hotel anche a Hong Kong e un altro volo da Hong Kong a un'altra città, quindi stiamo perdendo un sacco di soldi. E non sappiamo cosa succederà con il volo, se restituiranno i soldi o no, quindi non siamo affatto contenti."