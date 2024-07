Si spezza una diga in Cina, inondazione nella provincia di Hunan Roma, 6 lug. (askanews) - I danni alla diga sulle rive del lago Dongting, il secondo per dimensioni in Cina, hanno provocato una inondazione di vaste proporzioni nella centrale provincia di Hunan. Sono quasi seimila le persone evacuate secondo i media di Stato cinesi. La diga si è spezzata per un tratto lungo 226 metri.