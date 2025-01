Si ribalta una scuolabus, in Francia studentessa di 15 anni muore Chateaudun, 30 gen. (askanews) - Una studentessa di 15 anni è morta e una quarantina di persone sono rimaste ferite, tra cui 31 studenti, in un incidente di uno scuolabus avvenuto in Francia. Le cause dell'incidente sono sconosciute. "Era l'unico veicolo coinvolto", ha comunicato la Prefettura. I 31 studenti della scuola secondaria hanno riportato ferite leggere e sono ricoverati all'ospedale a Chateaudun.