Domenica 5 Ottobre 2025
Accedi
Il promemoria laico per la pace
Agnese Pini
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Guerra Ucraina
Accensione riscaldamenti
Gaza news
Pensioni
Elezioni Calabria
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Si festeggia la Giornata mondiale degli insegnanti
5 ott 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Si festeggia la Giornata mondiale degli insegnanti
Si festeggia la Giornata mondiale degli insegnanti
Istituita il 5 ottobre 1994 per celebrare il ruolo nella formazione delle nuove generazioni
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della Lettura: l'intervista di Giulia Carla de Carlo a François Morlupi
Guarda il video