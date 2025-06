Sì dall'Ue all'adozione dell'euro in Bulgaria dal 2026 Sofia, 4 giu. (askanews) - La Bulgaria soddisfa i criteri necessari per l'adozione dell'euro a partire dal primo gennaio 2026. Lo ha annunciato la Commissione europea, aprendo la strada all'ingresso del Paese nella zona euro: è il 21esimo Stato membro, a tre anni dall'ingresso della Croazia. "Oggi la Bulgaria è un passo più vicina all'adozione dell'euro - ha scritto su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, condividendo un'immagine della bandiera europea mescolata con quella della Bulgaria - ciò significherà più investimenti, più commercio con i partner dell'eurozona e maggiore stabilità e prosperità per il popolo bulgaro. La Bulgaria avrà anche voce piena nel processo decisionale dell'eurozona". Per l'adesione definitiva manca solo l'approvazione formale del Consiglio dell'Ue nei prossimi mesi.