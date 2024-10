Shin Software: 3D e Digital Twin al servizio della modernità Milano, 16 ott. (askanews) - Fondata nel 2011, Shin Software è una realtà innovativa che ha cambiato il modo di utilizzare le tecnologie 3D nel business, grazie alla potenza espressiva, comunicativa ed emozionale della tridimensionalità. Sono molti i traguardi raggiunti da Shin Software, come raccontato dal Responsabile Marketing dell'azienda, Emanuele Zinna: "Shin Software nasce nel 2011 ed è un'intuizione di Stefano Provenzano, il quale ha voluto portare la tecnologia interattiva, tipica del mondo dei videogame, all'interno del mondo aziendale. È stata creata una piattaforma in grado di trasformare una risorsa già di per se presente, il file CAD 3D di progettazione, per utilizzarle e tramutarle in esperienze interattive coinvolgenti per le diverse tipologie di pubblico, a seconda degli interessi aziendali". Uno degli elementi distintivi di Shin Software è la capacità di creare esperienze interattive in 3D per molteplici industrie, come per esempio accaduto con Zegna. "Noi per Zegna - spiega Zinna - all'interno del loro ecosistema digitale, abbiamo generato un configuratore di look Zegna X, in grado di fatto di gestire 48 miliardi di configurazione possibili, tutti in tempo reale". Shin Software ha rivoluzionato il modo in cui le aziende utilizzano il 3D e il Digital Twin. Ma come avviene tutto ciò? Ce lo spiega ancora Emanuele Zinna: "Quello che noi facciamo è utilizzare il fila CAD 3D di progettazione e trasformarlo in una risorsa per i diversi dipartimenti aziendali. La virtualizzazione di processi, di spazi, di oggetti può toccare diversi comportamenti. Se penso a un dipartimento di ricerca e sviluppo possiamo avere validazioni prototipali; se penso a un dipartimento marketing, ecco nuovi strumenti per l'ingaggio del pubblico; se penso a un reparto vendite, nuovi elementi per dialogare in modo diretto e immediato con i clienti di riferimento. Tutto questo rientra nel concetto di 3D interattiva, una sorta di coltellino svizzero per poter affrontare le sfide del prossimo futuro". Il concetto di "Digital Twin" è spesso associato al miglioramento dei processi aziendali e alla sostenibilità. Qualcosa su cui Shin Software sta investendo in maniera decisamente mirata e importante: "Per Digital Twin si intende una replica digitale di un oggetto che appare, agisce e reagisce come il suo corrispondente fisico - sottolinea il CEO e Founder dell'azienda - . Forte di questa definizione, imprenditori e aziende possono virtualizzare tutto il parco macchine, e di conseguenza presentare in maniera diretta un numero potenziale infinito di oggetti in uno spazio limitato. È possibile mostrare un oggetto in ogni punto del pianeta, anche trattandosi di una procedura complessa, tagliando anche le emissioni di CO2". In più, a rendere ancora più proiettata nel futuro Shin Software è stato il lancio di SHOWin3D, che permette la creazione di esperienze immersive in 3D senza dover programmare. "Ovunque c'è un file CAD 3D, allora è possibile erogare un nuovo strumento di interazione con il pubblico - conclude Zinna -. A questo poi, nel prossimo futuro, possiamo pensare di integrarlo con intelligenza artificiale e servizio di blockchain, per andare a certificare tutti quelli che sono i processi di manutenzione post-vendita, in modo tale di costituire dei punti certificati di avvenuta riparazione, con tanto di dichiarazione di conformità". Con 3D, Digital Twin e SHOin3D, insomma, Shin Software si lancia sempre di più nel futuro, cercando ogni giorno di più di dare il proprio, fondamentale, contributo alla modernità.