Shakira ricoverata a Lima per dolori addominali, salta il concerto Lima, 17 feb. (askanews) - Immagini degli esterni della Clinica Delgado di Lima, in Perù, dove Shakira è stata ricoverata per dolori addominali. Polizia, fan e giornalisti davanti all'ingresso per la star colombiana. La cantante 48enne ha scritto sui suoi account social di essersi recata al pronto soccorso nella notte del 15 febbraio e di essere stata ricoverata. Cancellato il suo concerto previsto nella capitale peruviana proprio a pochi giorni dal lancio del suo primo tour mondiale in sette anni da Rio de Janeiro. "I medici che mi stanno curando mi hanno comunicato che non sono in condizioni sufficienti per esibirmi questa sera", ha raccontato Shakira ai fan, "sono molto triste di non poter salire sul palco oggi. Non vedevo l'ora di riunirmi ai miei incredibili fan qui in Perù", ha aggiunto, esprimendo la speranza di essere dimessa dall'ospedale per riprendere il tour. Shakira, che ha ricevuto un Grammy per il miglior album pop latino, ha dedicato il suo tour ai migranti negli Stati Uniti che rischiano la deportazione sotto il presidente Donald Trump. In programma ha quasi 50 date in America Latina entro la fine di giugno, seguite da altre negli Stati Uniti e in Canada.