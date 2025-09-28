Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeCarlo SassiQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
VideoShakira e Cardi B sul palco del Global Citizen Festival a New York
28 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Shakira e Cardi B sul palco del Global Citizen Festival a New York

Shakira e Cardi B sul palco del Global Citizen Festival a New York

Musica e attivismo al Central Park per sensibilizzare su poverta' e clima