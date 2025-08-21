Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Influencer GazaPensioni oggiMaltempo ItaliaMacron SalviniUcraina RussiaMotoGp Ungheria
Acquista il giornale
VideoSfratto Leoncavallo, Daniele Farina: "A Milano vige una strana legalita'"
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Sfratto Leoncavallo, Daniele Farina: "A Milano vige una strana legalita'"

Sfratto Leoncavallo, Daniele Farina: "A Milano vige una strana legalita'"

L'attivista di Sinistra Italiana: "Atto che non stupisce, ma la citta' puo' ancora reagire"