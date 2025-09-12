Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Sfollati dal Nord Di Gaza, la fila di notte lungo la strada costiera
12 set 2025
12 set 2025
Sfollati dal Nord Di Gaza, la fila di notte lungo la strada costiera

Gaza, 12 set. (askanews) - Auto e furgoni carichi di persone e di affetti personali in coda lungo la strada costiera Al-Rashid nel centro di Gaza per tutta la notte, dopo che Israele ha intensificato l'offensiva contro Hamas e costretto centinana di palestinesi a lasciare la parte settentrionale della Striscia, dirigendosi verso Sud. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, intanto, ha giurato che non ci sarà uno Stato palestinese; parlando alla cerimonia di firma di un importante progetto di insediamento nella Cisgiordania occupata, a Maale Adumim, ha detto: "Manterremo la nostra promessa che non ci sarà uno Stato palestinese, questo posto appartiene a noi". "Salvaguarderemo il nostro patrimonio, la nostra terra e la nostra sicurezza... Raddoppieremo la popolazione della città" ha aggiunto il primo ministro israeliano.