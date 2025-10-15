"Sfida Titanica per l'Italia: Rinnovare un Patrimonio Immobiliare Vetusto ed Energivoro"
🎙 L’Italia si trova di fronte a una sfida titanica: rinnovare un patrimonio immobiliare “veramente vetusto, veramente energivoro”.
A dirlo è Fabrizio Candoni, amministratore delegato di Wegreenit SpA, azienda specializzata nella riqualificazione energetica degli edifici esistenti, durante l’intervista al vodcast #MoneyVibezStories
🎧 Guarda l’intervista completa di @simone_arminio su quotidiano.net
© Riproduzione riservata