Mercoledì 15 Ottobre 2025

Pietro Romano
Video"Sfida Titanica per l'Italia: Rinnovare un Patrimonio Immobiliare Vetusto ed Energivoro"
15 ott 2025
"Sfida Titanica per l'Italia: Rinnovare un Patrimonio Immobiliare Vetusto ed Energivoro"

"Sfida Titanica per l'Italia: Rinnovare un Patrimonio Immobiliare Vetusto ed Energivoro"

🎙 L'Italia si trova di fronte a una sfida titanica: rinnovare un patrimonio immobiliare "veramente vetusto, veramente energivoro". A dirlo è Fabrizio Candoni, amministratore delegato di Wegreenit SpA, azienda specializzata nella riqualificazione energetica degli edifici esistenti, durante l'intervista al vodcast #MoneyVibezStories 🎧 Guarda l'intervista completa di @simone_arminio su quotidiano.net

