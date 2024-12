Sfarzo ed eleganza al Museo delle Carrozze imperiali di Vienna Vienna, 18 dic. (askanews) - Sfarzose, eleganti, piene di orpelli e decorazioni dorate: sono le carrozze imperiali esposte da oltre 100 anni nel museo nel parco della Reggia di Schonbrunn a Vienna. Decine di mezzi di trasporto usati dai regnanti asburgici, che testimoniano il rango e lo status sociale dei loro proprietari. Al Museo delle Carrozze imperiali ce ne sono di ogni tipologia e dimensione: dal pezzo clou, la cosiddetta "carrozza imperiale", costruita presumibilmente intorno al 1735/40 per l'imperatore Carlo VI, al carro funebre che fu utilizzato per le esequie dell'imperatore Francesco Giuseppe e dell'imperatrice Elisabetta. Ci sono poi le carrozze di gala di dimensioni più piccole, carrozzine per bambini, veicoli utilizzati per lo sport e il tempo libero o per i viaggi.