Serbia, decine di migliaia in piazza con il movimento anti-corruzione Roma, 15 mar. (askanews) - A Belgrado decine di migliaia di persone da tutta la Serbia - tra cui studenti, ciclisti e persone che hanno viaggiato a piedi per giorni - si sono radunati in città per la grande protesta in programma sabato 14 marzo. Potrebbe essere la più grande manifestazione da quando il movimento anti-corruzione, guidato dagli studenti, si è formato dopo che 15 persone sono morte in seguito al crollo della tettoia di una stazione ferroviaria a Novi Sad a novembre.