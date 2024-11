Seoul, kimchi solidale con 3.000 cavoli sotto una nevicata record Seoul, 27 nov. (askanews) - Oltre 100 volontari hanno partecipato a un evento collettivo a Seoul, in Corea del Sud, sotto una nevicata record: hanno preparato il tradizionale kimchi presso il Tempio Jogyesa da donare ad anziani e bisognosi. Il kimchi è un piatto tipico coreano a base di verdure fermentate; la versione più popolare si prepara con il cavolo cinese e in questa particolare occasione ne sono stati utilizzati 3.000. La particolarità del kimchi riguarda la tecnica di fermentazione che prevede l'uso di ingredienti come aglio, peperoncino e zenzero. È un piatto che generalmente viene preparato in grandi quantità prima dell'inverno per poi essere consumato durante tutta la stagione fredda, proprio per le sue proprietà benefiche.