Segre: "Pericolosissimo desiderio di una persona sola al comando" Roma, 2 lug. (askanews) - "La storia è fatta di corsi e ricorsi storici. Io per la mia storia personale, per quello che ho visto in questa lunga vita non pensavo di arrivare a vedere questo che sta avvenendo nel mondo. Parliamo della Germania, della Francia, io leggo e guardo tutto. Non è solo lì, sappiamo che è anche nostrano, sappiamo che ce l'abbiamo vicino a casa. Sappiamo che questa deriva di desiderio della destra, in cui una persona sola a capo decida per noi, che non andiamo a votare, che non abbiamo nessuna voglia di decidere, questo è pericolosissimo": lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista a In Onda su La7.